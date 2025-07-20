هل يجوز إقامة حفلات التخرج الجامعي؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إقامة حفلات التخرج الجامعي؟.. مع انتهاء عام دراسي وظهور نتائج الامتحانات يحتفل الطلاب الذين أنهوا المؤهل الجامعي بإقامة حفلات التخرج الجامعي، ولكن يتساءل كثيرون عن حكم الشرع في إقامة هذه الحفلات وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

هل يجوز إقامة حفلات التخرج الجامعي؟

بداية بينت دار الإفتاء المصرية، حكم إقامة حفلات التخرج الجامعي بعد انتهاء العام الدراسي، مشيرة إلى أنه أمر جائز شرعًا ما دامت تراعى فيها الآداب والضوابط الشرعية التي من شأنها ضبط تصرفات الإنسان وفق ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الاحتفالات لإظهار نعمة الله لا للرياء والفخر والاستطالة، ووجوب الالتزام بالاحتشام وستر العورات، وألا تشتمل على أمور محرمة شرعًا، مع الالتزام بالآداب التعليمية والأخلاق الشرعية والقيم والأعراف المجتمعية.

وأكدت أنه يجب أن تكون تلك الحفلات داخل المؤسَّسات التعليمية التي تخرج فيها الطلاب، أو في أماكن تشرف عليها المؤسسة التعليمية متى أمكن ذلك؛ ضمانًا للانضباط وعدم الخروج على الأعراف والقيم.

ضوابط إقامة حفلات التخرج الجامعي

وأشارت دار الإفتاء إلى الضوابط والآداب الشرعية التي ينبغي أن تراعى في احتفالات التخرج، وينبغي أن تسير هذه الاحتفالات وفق جملة من الضوابط والآداب الشرعية، ومن أهمها:

1- أن يكون هذا الاحتفال من قبيل إظهار نعمة الله ونشرها والتحدث بها لا الفخر والرياء والاستطالة بها على الآخرين.

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/ 258، ط. دار الحديث): [إظهار النعمة من محبوبات المنعم، ويدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾، فإن الأمر منه جل جلاله إذا لم يكن للوجوب كان للندب، وكلا القسمين مما يحبه الله، فمَن أنعم الله عليه بنعمة مِن نعمه الظاهرة أو الباطنة فلْيُبالغ في إظهارها بكل ممكِنٍ، ما لم يصحب ذلك الإظهارَ رياءٌ أو عُجْبٌ] اهـ.

2- ألا يشتمل الحفل على أمور محرمة شرعًا، كالاختلاط الفاحش بين الذكور والإناث.

3- عدم إطلاق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه.

4- الالتزام بالاحتشام والتستر وعدم كشف العورات.

5- مراعاة ما يقرره القائمون على العملية التعليمية وذوو الاختصاص من تدابير بشأن إقامة حفلات التخرج بما يتوافق مع الآداب التعليمية والأخلاق الشرعية والمجتمعية.

6- أن تقام هذه الحفلات داخل المؤسسات التعليمية التي تخرج فيها الطلاب أو أماكن تشرف عليها المؤسسات المذكورة -ما أمكن ذلك-؛ ضمانًا للانضباط ولعدم الخروج على الأعراف والقيم.