قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة
البيت الأبيض: اعتقال 100 ألف مهاجر غير شرعي منذ تولي ترامب الرئاسة
السفارة الأمريكية في دمشق تكشف عن ترتيبات لوجستية لتبادل الأسرى بسوريا
كتل صحراوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من الرطوبة
فرصة للعمل فى الحضانات .. التضامن تعلن عن مسابقة بمختلف المحافظات
موعد مراسم قرعة الدوري الجديد.. ورسالة هامة من الرابطة للأندية
حالة الطقس اليوم.. تحذير هام من الحر والرطوبة
النائب العام: التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري
إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية في إسطنبول
قرار ضد طالب قام بعمل حركات استعراضية بدراجته النارية بالبحيرة
أقل سعر دولار اليوم 21-7-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سليم سحاب: خرّجت 3 أجيال موسيقية.. ومصر لا تنضب من المواهب

سليم سحاب
سليم سحاب

أكد المايسترو سليم سحاب أن مشواره الفني في مصر أسفر عن تخريج ثلاثة أجيال موسيقية كاملة، منذ انضمامه إلى الساحة الفنية المصرية وحتى اليوم، مشيراً إلى أن البداية كانت من كورال أطفال دار الأوبرا، الذي كان بمثابة منصة انطلقت منها مجموعة من أبرز المطربين الحاليين في العالم العربي، ممن أصبحوا في قمة الهرم الغنائي، قائلاً: "هم يعرفون أنفسهم جيدًا".
 


وأوضح سحاب خلال ظهوره الإعلامي مع محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يركز فقط على إعداد المطربين، بل يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل العازفين أيضاً، مشيراً إلى أنه بدأ حاليًا في إعداد الجيلين الرابع والخامس من المواهب.

وقال: "منذ أن وصلت إلى مصر، كنت أؤمن بأن هذه الأرض مليئة بالكنوز الفنية، ولم تخيب ظني، فكل جيل يحمل مواهب فنية جديدة تستحق الدعم والتوجيه، ومصر بالفعل بلد ولّادة في هذا المجال".
 

سليم سحاب الموسيقار سليم سحاب الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

كريم محمود عبد العزيز

صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

هدير عبد الرازق

3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا

العناصر الارهابية

الداخلية بالمرصاد.. من هم رؤوس الأفعى المخططون لعمليات عدائية بمصر

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..ترقبوها قبل نهاية يوليو

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة فى اسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

صورة أرشيفية

انقلاب جرار زراعي في البلينا بسوهاج.. ومصرع قائده وإصابة مرافقه

صورة أرشيفية

غرق شاب انقلب بالتروسيكل في ترعة جهينة بسوهاج

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد