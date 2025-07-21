سليم سحاب: خرّجت 3 أجيال موسيقية.. ومصر لا تنضب من المواهب

أكد المايسترو سليم سحاب أن مشواره الفني في مصر أسفر عن تخريج ثلاثة أجيال موسيقية كاملة، منذ انضمامه إلى الساحة الفنية المصرية وحتى اليوم، مشيراً إلى أن البداية كانت من كورال أطفال دار الأوبرا، الذي كان بمثابة منصة انطلقت منها مجموعة من أبرز المطربين الحاليين في العالم العربي، ممن أصبحوا في قمة الهرم الغنائي، قائلاً: "هم يعرفون أنفسهم جيدًا".





وأوضح سحاب خلال ظهوره الإعلامي مع محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يركز فقط على إعداد المطربين، بل يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل العازفين أيضاً، مشيراً إلى أنه بدأ حاليًا في إعداد الجيلين الرابع والخامس من المواهب.

وقال: "منذ أن وصلت إلى مصر، كنت أؤمن بأن هذه الأرض مليئة بالكنوز الفنية، ولم تخيب ظني، فكل جيل يحمل مواهب فنية جديدة تستحق الدعم والتوجيه، ومصر بالفعل بلد ولّادة في هذا المجال".

