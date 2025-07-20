أسما إبراهيم تبهر متابعيها بإطلالتها على البحر .. صور

حرصت المذيعة أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها على البحر.



إطلالة أسما إبراهيم على البحر



خطفت أسما إبراهيم الأنظار على البحر بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع توب قصير ذا أكمام مكشوفة بنفس اللون واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الكتان.



تزينت أسما إبراهيم ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.