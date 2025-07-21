سلوى محمد علي: عبلة مش شريرة وبتماس سلطتها المستمدة من المجتمع

كشفت الفنانة سلوى محمد علي والتي أدت دور «عبلة» في مسلسل «فات المعاد» تفاصيل ذلك الدور، قائلة: «عبلة أنا اعرفها كويس، أنا ست من طبقة شعبية، وشوفت الفرح اللي بيحصل فيه أي، اللي بيحصل إن الحما بتحط رجليها على الباب علشان العروسة وهي لابسة فستان الفرح توقع، أنا شوفت المشهد دا».

خلفية دور عبلة

وأضافت الفنانة سلوى محمد علي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «صاحبة السعادة» والمذاع عبر قناة dmc: «دا مشهد شوفته في طفولتي وأول ما جات عبلة أنا افتكرت المشهد على طول، شوفت حاجة بسيطة أوي، أخت الجوز اسمها عمتي حتى لو طفلة عندها 7 سنين، ودا نوع من أنواع السطو، أنا بقول لأخت جوزي اللي عندها 10 سنين يا عمتي».

واستكملت: «انا جاية من الحتة دي وشوفت 50 عبلة، وشوفت إن عبلة مش شريره، دي بتمارس سلطتها اللي المجتمع ادهالها، هي هتعمل أي، دي سلطة هي اخدتها، المجتمع بيدهالها من مئات السنين».