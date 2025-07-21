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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: الجيش يشكو من نقص 300 ضابط

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن الجيش يشكو حاليا من نقص يقدر بـ300 ضابط في مناصب قادة فصائل القوات البرية.


وجاء أيضًا أن الجيش يقر بصعوبة إقناع الجنود ذوي الكفاءة بالالتحاق بدورة الضباط، وأن الجيش اضطر على مدار أشهر ماضية إلى تعيين ضباط لم يجتازوا دورة قادة السرايا.


وشدد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أهمية وأولوية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار بشكل فوري تمهيدا إلى الوصول لاتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار في قطاع غزة، وبما يسمح بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وبتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار القطاع عقب التدمير الشامل الذي لحق به نتيجة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها من قبل قادة الدول العربية في مطلع مارس الماضي.


جاء ذلك خلال استقبال السفير حسام زكي لـ ريم رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على السكان المدنيين.


ولفت زكي إلى أن الخطة تمثل رؤية شاملة تبدأ بمرحلة الإغاثة والتعافي المبكر، وصولا إلى إعادة الإعمار، مع ضمان بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه ومنع أي مساعي أومخططات ومحاولات لتهجيره خارج أرضه.


وتطرق اللقاء إلى مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده نهاية شهر يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أوضح السفير حسام زكي أهمية المؤتمر، ورمزية توقيت انعقاده، معربا عن الارتياح لعقد المؤتمر في هذا التوقيت الدقيق رغم الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الامانة العامة تنخرط بشكل فعال وإيجابي في أعمال المؤتمر حيث تتولي تسيير إحدى مجموعات العمل ومحاوره الهامة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.


من جانبها، أشارت الوزيرة الألمانية إلى اهتمام بلادها بالمشاركة في الجهود الرامية لإحلال السلام والأمن في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم بلادها للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، معربة عن حرص بلادها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان توجيه المساعدات بشكل فعال وعادل.


وجددت الوزيرة التأكيد على موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والرافض لأية عمليات ضم تقوم بها إسرائيل لأراضي فلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
 

القاهرة الإخبارية غزة جامعة الدول العربية السفير حسام زكي

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