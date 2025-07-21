محور المشهد الاقتصادي في أوروبا.. أرباح القطاع المصرفي ولعبة انتظار الرسوم الجمركية

وسط القلق من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، تُعول الأسواق على القطاع المالي للحفاظ على زخم الأرباح الإيجابي لهذا الربع. وبين تقارير أرباح البنوك واجتماع البنك المركزي الأوروبي تتركز الأنظار على المفاوضات التجارية بين واشنطن وبروكسل.

وصف بنك سيتي الربع الأول بأنه "مرن بشكل ملحوظ"، ويتوقع المحللون الآن أن يتحول نمو ربحية السهم في مؤشر ستوكس 600 إلى نمو إيجابي على أساس سنوي خلال هذا الربع.

يتركز معظم هذا التفاؤل على البنوك الكبرى في أوروبا، التي ستصدر تقارير أرباحها الأسبوع المقبل، بينما عانت قطاعات أخرى مثل السلع الفاخرة والسيارات والطاقة من تخفيض تصنيفات الأرباح.

يبدأ سهم يونيكريديت UniCredit يوم الأربعاء. سيحاول العملاق المصرفي الإيطالي إبقاء تركيز المستثمرين على الأرقام، بدلاً من طموحاته في عمليات الدمج والاستحواذ. في حين أن تحركاته حول كومرتس بنك Commerzbank قد شهدت زيادة حصته في الأسهم إلى 20%.

يُسلط محللو ساكسو بنك الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة باستحواذه المحتمل على بانكو بي بي إم Banco BPM، بعد أن أوقفت محكمة إيطالية هذه الخطوة حتى استيفاء شروط أخرى. ارتفع السهم بأكثر من 50% حتى الآن هذا العام، مما يُعزز ثقة الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل في سعيه للحفاظ على خططه التوسعية.

أعلن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي BNP Paribas، أكبر بنك مُقرض في منطقة اليورو من حيث الأصول، عن أرباحه يوم الخميس.

في الربع الأخير، تجاوزت أرباح البنك التوقعات بفضل أداء بنكه الاستثماري، لكنه خفّض هدف الربحية بشكل طفيف.

في اليوم نفسه، ستتجه الأنظار إلى فرانكفورت للاطلاع على أحدث أرقام دويتشه بنك. وقد حقق البنك الألماني أفضل أرباح له منذ 14 عاماً في الربع الأخير، مستفيداً من زيادة أحجام التداول في ظل تقلبات السوق.

وفي يونيو، صرّح الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ لشبكة CNBC بأنه يرى فرصة سانحة لأوروبا لزيادة استثماراتها في قطاع الدفاع كمجال نمو رئيسي.

لعبة الانتظار

بالنسبة لمراقبي الاقتصاد الكلي، ستكون أبرز أحداث الأسبوع في أوروبا من البنك المركزي الأوروبي. من المتوقع أن تُبقي رئيسته كريستين لاغارد وزملاؤها من صانعي السياسات أسعار الفائدة ثابتة عند 2% يوم الخميس. ولكن هناك مفاجأة كبيرة...

لا يُتوقع أن تُعرقل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نتائج هذا الاجتماع، وفقاً لرويترز، نقلاً عن خمسة مصادر في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. ولكن إذا مضى ترامب قدماً في فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، فهناك افتراض واسع النطاق بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة رداً على ذلك.