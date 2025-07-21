الريف المصري الجديد تبحث مع السفير الإيطالي التعاون في الزراعة والطاقة

استقبل اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، ميكيلى كوارونى، السفير الإيطالى لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالقاهرة، حيث تأتى الزيارة فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات فى مجالات الزراعة التعاقدية وتوليد الطاقة ومعالجة مياه الرى.

حضر اللقاء، من جانب شركة تنمية الريف المصرى الجديد، الدكتورة المهندسة ڤينيس فايد مستشار رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع تطوير الأعمال.

هذا، وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان وكبرى الشركات الإيطالية العاملة فى مجالات الزراعة التعاقدية والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائى والتنمية المستدامة، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات الإيطالية فى تلك القطاعات الحيوية بأراضى المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان.

كما تناول اللقاء متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة التى قام بها السفير الإيطالى لمقر شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتأكيد على استمرار التنسيق وتفعيل ما تم التوصل إليه من تفاهمات ومشروعات مستقبلية مشتركة.

وأعرب الطرفان عن تقديرهما المتبادل للجهود المبذولة والنجاحات التى تحققت فى الفترة الماضية، مؤكدين حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودفع أطر التعاون بما يعود بالنفع على البلدين وعلى جموع المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد" ومشروع المليون ونصف المليون فدان