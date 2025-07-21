بحوث الصحراء والفنية العسكرية يناقشان المراحل النهائية لتدشين قاعدة علمية لتحلية المياه عبر شبكة الإنترنت

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، كلًا من العميد أ.د. ياسر خليفة الباحث الرئيسي للشبكة القومية لتحلية المياه والعقيد بحري د. محمد الغراب - كبير باحثي الشبكة القومية لتحلية المياه - وذلك لمناقشة المراحل النهائية من إعداد القاعدة العلمية للشبكة القومية لتحلية المياه، والتي تُنفَّذ بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، وتحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد شوقي أن الزيارة تأتي بهدف مراجعة آخر المستجدات الفنية والعلمية المتعلقة بالمشروع، تمهيدًا لإطلاق القاعدة العلمية على شبكة الإنترنت قريبًا.

وتضمنت الزيارة جولة موسعة داخل الوحدات ذات الطابع الخاص والمعامل المركزية بمركز بحوث الصحراء، حيث شملت وحدة تحليل المياه والتربة، بصحبة الدكتور عبد الحميد الأعسر المشرف على المعامل المركزية، كما تم استعراض أهداف الوحدة والأجهزة الحديثة المستخدمة في التحليل، إلى جانب زيارة معمل قياس النظائر لتحديد نسب شحن الخزانات الجوفية.

واطلع الوفد على إمكانيات وحدة التحليلات الدقيقة الخاصة بعينات النباتات والأنسجة الحيوانية، بالإضافة إلى المعامل التابعة لمركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، والتي تضم تقنيات متقدمة مثل الميكروسكوب الإلكتروني، وأجهزة XRD وXRF، فضلاً عن معمل قياس أداء الأغشية المستخدمة في تقنيات التناضح العكسي والأمامي، والتقطير الغشائي.

واختتمت الجولة بتفقد خط إنتاج أغشية ووحدات التحلية، والتعرف على مخرجات المشاريع البحثية بالمركز، من بينها وحدة التقطير الغشائي القادرة على تحلية المياه المصاحبة للبترول حتى تركيز 200 ألف جزء في المليون، وكذلك المشروع البحثي الخاص باستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة نظيف ومستدام لتشغيل محطات التحلية.