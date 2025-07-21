تموين المنوفية يضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج الشوكولاتة والحلويات في الباجور

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين من شن حملة مكبرة بمركز ومدينة الباجور تمكنت خلالها من ضبط كيانين مخالفين وغير مرخصين احدهم لإنتاج الشكولاته والآخر لصناعة الحلويات واستخدام علامات تجارية بدون تصريح من الجهات المعنية بهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات مجهولة المصدر بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 425 كجم سكر محظور تداوله وكاكاو خام ،7٠٠٠ استيكر مدون عليه علامات تجاريه غير مصرح بها،٧٠٠0 قطعه شيكولاته منتج نهائى معد للبيع،167 معدة وأدوات تصنيع مختلفة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

من جانبه شدد محافظ المنوفية بتضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.