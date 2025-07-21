قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوه وجوههم.. استمرار حبس المتهم بإلقاء مية نار على أسرة زوجته في بولاق الدكرور
رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة لمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
قطار من القاهرة لنقل السودانيين إلى أسوان
تاريخ التليفزيون المصري.. من لحظة البث الأولى إلى تحديات العصر الرقمي
تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا
بملابس اسبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهور
وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة والتدريب بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية
جيش الاحتلال: سنقصف أي مكان يمثل تهديدا لإسرائيل مهما بلغت المسافة
وزير دفاع الاحتلال: الجيش قصف أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة
جيش الاحتلال يهاجم ميناء الحديدة في اليمن
أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة الضحى.. كن من الأوابين وأدها الآن

صلاة ضحى
صلاة ضحى
شيماء جمال

صلاة الضحى، مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم المحافظين عليها وسماهم الأوابين أى التوابين كثيرى الرجوع الى الله.

حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رواه مسلم. 

والمقصود عند اشتداد الحر في الهاجرة قبل الظهر، ومعنى (ترمض الفصال): أي تتأذّى صغار الإبل من حرّ الرمال.

وقال الماوردي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ويقول: (هذه صلاة الأوابين).

فصلاة الضحى سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها.

وقت صلاة الضحى

ويبدأ وقت صلاة الضحى مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها -ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس-، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس -ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر-، مع مراعاة فروق التوقت بحسب إحداثِيَّات المكان. 

عدد ركعات صلاة الضحى

وعدد ركعات صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز للمسلم أن يصليها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

كيفية أداء صلاة الضحى

إذا أراد المسلم أن يُصلّي صلاة الضُحى، فلا بُدَّ أن يكون جاهزًا حسيًّا ومعنويًا، فيتوضّأ ثم يتوجَّه للمكان الذي سيُؤدّي فيه الصلاة، ويُصلّي الضُحى بالكيفية الآتية:

1- النيَّة؛ وذلك بأن ينوي أن يُصلي الضُحى.

2- يُكبّر تكبيرة الإحرام.

3- يَقرأُ دعاء الاستفتاح

4- يَقرأُ سورة الفاتحة.

5-يَقرأُ آياتٍ أو سورة قصيرة بعد الفاتحة.

6-يُكَبر ويَركعُ ويَقولُ في رُكوعه: سبحان ربي العظيم.

7- يَرفعُ من الركوع حتى يستوي قائمًا، قائلًا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

8- يُكبر ويَسجدُ ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.

9- يَرفع من السُجود ويَجلس جلسةً قصيرةً.

10-يَسجد سجدةً ثانيةً ويقول في سجوده كما قال في السجود الأول.

11- يرفع من السجود ويُصلّي باقي الركعات كما صلَّى الركعة الأولى؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الجلوس للتشهد بعد صلاة الركعتين.

12- يجلس للتشهُّد الأخير، وقراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة.

13-يُسلّم عن يمينه، ويقول أثناء التسليم: السلام عليكم ورحمة الله.

14-يُسلّم عن شماله، ويقول أثناء التسليم: السلام عليكم ورحمة الله

فضل صلاة الضحى 

عندما يُقسِم رب العزة بشيء فذلك يدل على فضله وعظمته؛ وقد أقسم الله تعالى بالضحى في سورة الضحى، وهذا يدلّ على أهمية هذا الوقت من النهار، ولصلاة الضحى العديد من الفوائد، وهي :

1- تسد صلاة الضحى الصدقة عن جميع مفاصل الجسم، فالجسم يحتوي على ثلاثمائة وستون مفصلًا وكل مفصل يلزمه صدقة شكرًا لله تعالى على هذه النعم، وصلاة الضحى تسد الصدقة عنها جميعًا.

2- من صلى اثنتي عشر ركعة من صلاة الضحى فإن الله تعالى يبني له بيتًا في الجنة، جاء حديث عن الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلَّم- قال: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة»، قال ابن حجر- رحمه الله –في كتابه الفتح: "وهذا الحديث له شواهد يتقوى بها".

3 - نيل أجر الصّدقة؛ فقد رُوي عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: «يُصبح على كلّ سُلامى من أحدكم صدقة؛ فكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليلة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المُنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

4 -كِفاية الله تعالى للمُحافظين على صَلاةِ الضُّحى: عن أبي الدّرداء وأبي ذر، عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- فيما رواه عن الله -عز وجل- أنّه قال: «ابن آدم، اركع لي من أول النّهار أربع ركعات أكفِك آخره».

5 - وَصفُ المُحافظين على صلاةِ الضُّحى بالأوّابين: فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: «لا يُحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب. قال: وهي صلاة الأوابين».

6- تكون سببا لتكفير الذنوب فقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ان رسول الله ﷺ قال: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ". (رواه الترمذي).

صلاة الأوابين وقت صلاة الضحى عدد ركعات صلاة الضحى كيفية أداء صلاة الضحى فضل صلاة الضحى صلاة الضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

الشكولاتة

هل تشتهي الشوكولاتة؟.. إشارات في الجسم للاشتياق إليها

دونتس صحي

طريقة عمل دونتس صحي في الفرن بأسهل الخطوات

رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته

إيطاليا .. رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته |ما القصة ؟

بالصور

سوزي لـ تامر حسنى: بغير عليك.. والأخير: عازمك في الساحل

سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل
سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل
سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل

الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بالسيارات الجديدة تحت سعر 30 ألف دولار

رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية

بدون أدوية .. طرق الحصول على فيتامين د من الشمس

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

بعد نفي أنغام.. 5 معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد