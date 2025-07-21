السيطرة على حريق في مصنع للزجاج بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من ، السيطرة علي حريق داخل مصنع زجاج بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية ، إخطارا من المقدم أحمد حامد بورود بلاغ من مواطن بنشوب حريق في فرن ادوات المائدة، مصنع زجاج بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت ممدوح والرائد محسن شاهين، وتم الدفع بسيارات إطفاء، مدعمة بسيارة اسعاف، وبفضل رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخري.



وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق فى مكبس فرن أدوات المائدة الخاص بمصنع ياسين للزجاج بمنطقة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.