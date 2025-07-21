يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، ضد الملعب التونسي، اليوم الإثنين، خلال معسكره المٌقام في مدينة طبرقة التونسية.

وكان الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو قد قام برفع الحمل البدني للاعبين، في إطار الاهتمام بالنواحي البدنية إلى جانب التدريبات التخصصية وفقا للبرنامج التدريبي.

موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي والقناة الناقلة

و تنطلق المباراة الودية بين الأهلي والملعب التونسي، في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت تونس,

وتذاع المباراة عبر قناة النادي الأهلي، المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات”.

غيابات الأهلي فى معسكر تونس



وسام أبو علي: استبعاد.

إمام عاشور: إصابة.

مروان عطية: إصابة.

أحمد عبد القادر: اقتراب رحيله.

بالإضافة إلى سداسي الشباب:

أحمد كباكا.

عمر سيد معوض.

محمود لبيب.

أحمد وحيد.