قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الإسكندرية لتاجر: الموز بـ 50؟ اتقِ الله.. مش هتقف هنا تاني | القصة الكاملة
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للهيئة العربية للتصنيع بشأن إنتاج السيارة جيب شيروكي بمصر
عبد الرازق مهنئا الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: إنجاز وطني أعاد لمصر حريتها
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"
المبعوث الأمريكي توم باراك: يجب محاسبة الحكومة السورية
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
إيران تتهم الدول الأوروبية الثلاث بعدم احترام الاتفاق النووي لعام 2015
الإعدام لـ "حكورة وزيكا".. أنهيا حياة صديقهما بسبب شراء المواد المخدرة بأسيوط
هل من حق الملاك رفع دعاوى قضائية بزيادة القيمة الإيجارية؟.. خبير قانوني يجيب
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في المجالات المدنية والدفاعية
بحضور وزير الصحة والمحافظ.. إجراء أول زراعة كبد في مجمع الإسماعيلية الطبي
شوبير يكشف واقعة في الهند تنعش آمال بيراميدز بحصد لقب الدوري من الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، ضد الملعب التونسي، اليوم الإثنين، خلال معسكره المٌقام في مدينة طبرقة التونسية.

وكان الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو قد قام برفع الحمل البدني للاعبين، في إطار الاهتمام بالنواحي البدنية إلى جانب التدريبات التخصصية وفقا للبرنامج التدريبي.

موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي والقناة الناقلة

و تنطلق المباراة الودية بين الأهلي والملعب التونسي، في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت تونس,

وتذاع المباراة عبر قناة النادي الأهلي، المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات”.

غيابات الأهلي فى معسكر تونس


وسام أبو علي: استبعاد.

إمام عاشور: إصابة.

مروان عطية: إصابة.

أحمد عبد القادر: اقتراب رحيله.

بالإضافة إلى سداسي الشباب:

أحمد كباكا.

عمر سيد معوض.

محمود لبيب.

أحمد وحيد.

الأهلي الملعب التونسي خوسيه ريبيرو موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

الشكولاتة

هل تشتهي الشوكولاتة؟.. إشارات في الجسم للاشتياق إليها

دونتس صحي

طريقة عمل دونتس صحي في الفرن بأسهل الخطوات

رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته

إيطاليا .. رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته |ما القصة ؟

بالصور

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

لمحبي القهوة.. وصفة كوفي كيك اللذيذة

كوفي كيك
كوفي كيك
كوفي كيك

وحش محترق.. رجل يشتري سيارة دودج محطمة بـ70 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد