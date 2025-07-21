شوبير يكشف واقعة في الهند تنعش آمال بيراميدز بحصد لقب الدوري من الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ، نقلًا عن مسؤولين في بيراميدز ، أنهم ما زال لديهم الأمل في الفوز بلقب الدوري، وأن تنصفهم المحكمة الرياضية الدولية.

وقال شوبير: "معلومة.. بيراميدز حتى هذه اللحظة ما زال لديه أمل إن المحكمة الرياضية ، تحكم له ببطولة الدوري المصري الممتاز بدلا من الأهلي وده وفقا لمسؤولين في بيراميدز".

وأوضح شوبير: "آمال مسؤولي بيراميدز تصاعدت كمان لما نادي هندي فاز بالدوري بعد 3 شهور من منح الدوري لفريق آخر نتيجة خطأ في اللوائح".



ورفع بيراميدز شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية يطالب فيه بمنحه لقب الدوري بدلا من الأهلي على خلفية انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك، وخصم 3 نقاط فقط من رصيده بدلا من 6.