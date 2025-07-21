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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن استعدادات بيراميدز للموسم الجديد: منافس شرس للقطبين

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي أحمد شوبير  بأستعدادات بيراميدز  مؤكدا علي منافسته القوية لقبطي الكرة المصريه في الموسم الجديد . 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : بيراميدز منافس شرس للقطبين، وقوة موجودة  في الساحة الرياضية.

وسافر فريق بيراميدز إلى مدينة إزميت التركية لخوض معسكر استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات متدرجة القوة.

شوبير بيراميدز استعدادلت بيراميدز للموسم الجديد

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