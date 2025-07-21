شوبير عن استعدادات بيراميدز للموسم الجديد: منافس شرس للقطبين

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأستعدادات بيراميدز مؤكدا علي منافسته القوية لقبطي الكرة المصريه في الموسم الجديد .

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : بيراميدز منافس شرس للقطبين، وقوة موجودة في الساحة الرياضية.

وسافر فريق بيراميدز إلى مدينة إزميت التركية لخوض معسكر استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات متدرجة القوة.