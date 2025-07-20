بيراميدز يخوض تدريبات صباحية ومسائية فى معسكر تركيا ورفع الحمل البدني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته القوية فى معسكره المقام حاليا بمدينة "إزميت" التركية، استعدادا للموسم الجديد، بخوض تدريب صباحي، في إطار البرنامج التدريبي بالمعسكر.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رفع الحمل التدريبي للفريق من خلال إقامة تدريبين صباحا ومساء، وركز المران الصباحي على تدريبات البدنية ورفع معدلات اللياقة للاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا مسائيا اليوم بملعب مدينة إزميت ويركز على تدريبات الكرة والشكل الخططي للفريق في ظل ارتباطات عديدة لفريق نادي بيراميدز في الموسم الجديد.