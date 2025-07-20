فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة حول إمكانية مشاركة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال خلال النسخة المقبلة في حال قرر مسؤولي فيفا زيادة عدد الأندية وهذا يأتي لتصنيف النادي الأهلي المتقدم في قارة أفريقيا، إلا أن فيفا حسمت الأمر.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2025 هي النسخة الثانية من البطولة السنوية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتجمع أبطال القارات الست في مواجهة مباشرة لتحديد بطل العالم للأندية.

تُقام البطولة العالمية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتتوزع الأندية المشاركة على مراحل مختلفة بناءً على تصنيف القارات:

الدور الأول: يلتقي بطل دوري أبطال إفريقيا مع بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

الدور الثاني: يواجه الفائز من الدور الأول بطل دوري أبطال آسيا، بينما يتقابل بطل كوبا ليبرتادوريس مع بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

نصف النهائي: يلتقي الفائزان من الدور الثاني لتحديد المتأهل إلى النهائي.

النهائي: يواجه الفائز من نصف النهائي بطل دوري أبطال أوروبا.