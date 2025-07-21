إصابة 5 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص على طريق أبوغصون - مرسي علم

أصيب 5 أشخاص، ظهر اليوم فى إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوغصون - مرسي علم جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن المصابين هم مدثر عبد الوهاب سعيد 33 سنة، عبد الرحمن محمد عبدالراضي 31 سنة، منصور شرقاوی عبدالله 50 سنة، عبد الأمام سيد مبارك 58 سنة، محمد جمال فارس 23 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مرسي علم لجراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.