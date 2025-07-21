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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه ضمن برنامج بقيمة 5 مليار جنيه

التجارى الدولى
التجارى الدولى
أحمد عبد القوى

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب). ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قائلاً: “يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.”

من جانبه، أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.”

كما علّقت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، قائلة: “يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.”

فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على أن: “نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB.”

وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.

التجارى الدولى بنك

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