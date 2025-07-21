انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

أعلنت إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، نشرة توضيحية عن مرض الحمى القلاعية. بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع لتعريف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بخطورة المرض وكيفية التعرف على أعراضه وطرق الوقاية منه.

ويصنف مرض الحمى القلاعية على أنه مرض فيروسي شديد الانتشار وهو من الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و لكنه حيواني من الدرجة الاولى و هو ضعيف في إصابته للإنسان يظهر في الأبقار و الجاموس والاغنام والماعز علي هيئة حمى و قرح في اللثةواللسان يسيل لعاب الحيوان فلا ياكل و لا يشرب و يحدث له هزال و يصيب الحافر بالتهابات شديدة لدرجة تصل لقلعه لذلك سميت بالحمي القلاعية.

وتنتقل العدوي عن طريق الرذاذ المحمل بالفيروس عن طريق افرازات الحيوانات المصابة من لعاب أو قئ، عن طريق السائل المنوي و خاصة في الأبقار ويمكن للإنسان نقل المرض من المناطق المصابه الي المناطق الأخري عن طريق نقل الفيروس علي الملابس أو الجلد.

وتعتبر اللحوم بعد الذبح ليست مصدر للعدوي حيث يفرز اللحم حمض اللاكتيك و هو يقضي علي الفيروس و حتي اللبن بعد غليه جيدا لا يوجد به خطورة، و لكن الخطورة في الحيوان قبل الذبح علي المتعاملين معه و تستمر الخطورة علي من يقوم بعمليه الذبح، و احتمالية الإصابة بالمرض في حاله شرب اللبن الغير مغلي و في الجبن المصنع باللبن الغير مغلي.

ونظرا لأن المرض فيروسي فإنه لايوجد له علاج الا علاج الأعراض مثل مخفضات الحرارة وعلاج الالتهابات والقرح أما علاج الفيروس لايفيد معه إلا التحصين ضد المرض بلقاح الحمى القلاعية.

وأعلنت الوحدة البيطرية بالمعصرة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الأبقار والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار جهود مديرية الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة المواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور عصام محمد كومي مدير عام القطاع.

وأكدت الوحدة المحلية بالقرية أن الحملة ستبدأ اليوم الأحد ، وتكون مواعيد وأماكن التحصين كالتالي:

الأحد 20/7/2025 بجوار محول الإنارة بالجهة القبلية

الإثنين 21/7/2025 منطقة بنجام ومحطة المياه

الثلاثاء 22/7/2025 العيون القبلية

الأربعاء 23/7/2025 بجوار محول المنطقة الشرقية

الخميس 24/7/2025 الجهة البحريه

وشددت الوحدة المحلية بالقرية على الالتزام بالمواعيد المحددة لكل منطقة لضمان سرعة وسهولة تقديم الخدمة، والحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.