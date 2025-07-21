مفاجأة.. تيدي أوكو يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي وإعلان الصفقة مع الزمالك رسمياً

كشف الإعلامي فتح الله زيدان أن اللاعب تيدي أوكو يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي وإعلان الصفقة مع الزمالك رسمياً .

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تيدي أوكو يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي وإعلان الصفقة رسمياً ".

ومن المقرر أن يعلن الزمالك بعد رحيل الجفالي عن تعاقده مع الجناح المميز الفرنسي الايفواري تيدي اوكو مقابل 300 ألف دولار + راتب اللاعب 450 ألف دولار بالموسم من لوزيرن السويسري ،واللاعب سيتواجد في القاهرة اليوم لتوقيع العقود الرسمية .

نجم الزمالك يقترب من الإتحاد السكندري

واقترب التونسي أحمد الجفالي جناح نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي الجاري.

والاتحاد السكندري هو الأقرب لضم أحمد الجفالي ، بقرار من نادي الزمالك الذي يفضل تواجد اللاعب فى الدوري المصري ليكون تحت أنظاره فى الموسم الجديد.

ولكن طريقة سداد القيمة تفصل انتقال التونسي أحمد الجفالي عن الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة لمدة موسم.