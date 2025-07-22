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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. شراء عقارات جديدة

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

تغلّب على التحديات في حياتك العاطفية والعملية، كن حكيماً في استثماراتك المالية. صحتك جيدة أيضاً

توقعات برج القوس في الحب

احرص على عدم إذلال حبيبك بالكلام أو الفعل. قد يفقد بعض مواليد برج الجوزاء أعصابهم، مما قد يؤدي إلى فوضى، يجب على المتزوجين تجنب العلاقات العاطفية في العمل، فهناك احتمال لحدوث خلاف بينك وبين زميلك في العمل، مما قد يؤثر سلبًا على حياتكما الزوجية، قد تتوقع النساء العازبات أيضًا عرض زواج أثناء حضورهن مناسبة أو حفلًا.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

سيُوسّع روّاد الأعمال المحظوظون نطاق أعمالهم ليشمل مواقع خارج البلاد،على رجال الأعمال توخي الحذر الشديد، خاصةً عند توقيع صفقات جديدة أو إطلاق مشاريع جديدة.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

 قد يُصاب البعض بحمى فيروسية أو حساسية جلدية، كما قد تُعاني النساء من مشاكل صحية نسائية. انتبه جيدًا لنظامك الغذائي وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

كما سيشتري بعض مواليد برج القوس عقارات جديدة، على رجال الأعمال توخي الحذر بشأن أموالهم، وقد تواجه اليوم مشاكل في الشراكات

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