إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بقرية القصابي بكفر الشيخ.. صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التعامل مع الكسر المفاجئ في خط مياه شرب بالطريق العام بقرية القصابي بمركز سيدي سالم.

وانتقلت على الفور فرق الصيانة والطوارئ التابعة لفرع شركة مياه الشرب بسيدي سالم، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن فرق الصيانة نجحت في إصلاح الكسر، مما ساهم في استعادة التشغيل الطبيعي وعودة المياه للمنطقة، مشدداً على سرعة استئناف الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الأعطال المماثلة مستقبلًا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحسين الخدمات من بينها خطوط مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن وقرى المحافظة.