ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

⁨كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعد تصدره التريند خلال الأسابيع الماضية وكتب عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي: " إيه الكلام.. بيبي إيه الحوار، بإذن الله الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر، ثقة في الله نجاح".

وكان قد طرح الفنان محمد رمضان احدث كليباته الغنائية بعنوان “من ضهر راجل” عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وأغنية “إيه ياقلبي”.

أغاني محمد رمضان

ورغم مرور عدة أسابيع على طرح كليب “أنا أنت” (الشهير بجملته “أنا مافيا.. أنت هلهل”)، ما زالت الأغنية تتصدر ترند يوتيوب، متفوقة على عدد كبير من الأغاني والألبومات التي صدرت في نفس التوقيت.

يذكر أن الـ 3 كليبات “الجو حلو”، “أنا أنت”، و”عضمضم”، أحدث أعمال النجم محمد رمضان، وجاءت بتوقيع المخرج محمد يوسف.