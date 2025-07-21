أشرف صبحي: الحفاظ على الدولة مسؤولية الجميع.. وانتخابات الأندية في الإطار القانوني

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر كانت دائمًا الداعم الأول لكل مسؤول، مشددًا على أهمية العمل الجماعي للحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أشار الوزير إلى أن صدور قانون مجلس النواب واعتماده رسميًا سيتيح التحرك بشكل مؤسسي لتنظيم الانتخابات في الأندية.

وأوضح صبحي أن الفترة المحددة لدعوة الجمعيات العمومية طبقًا للقانون الحالي تمتد من يوليو وحتى أكتوبر، مؤكدًا أن القانون تمت الموافقة عليه داخل مجلس النواب، وأن هناك حرصًا على إجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية الآمنة.

وأضاف وزير الشباب أن عددًا من الأندية قد أجرى انتخاباته بالفعل وفقًا للقانون الساري، بينما ستُمنح الأندية التي أنهت انتخاباتها فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها من خلال عقد جمعية عمومية خاصة لاعتماد لوائح جديدة تتماشى مع القانون الجديد.