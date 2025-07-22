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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسلاحين أبيض ونارى.. تأييد المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرى هيروين

تأييد المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرى الهيروين
تأييد المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرى الهيروين
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشارين محمد يسرى الحسينى وشريف عمادالدين شفيق، الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة، وبحضور محمد إيهاب الصياد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبدالهادى أبو زيد، تاجرى هيروين وسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، وأمرت بمصادرة المخدر والسلاحين الأبيض والنارى المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التى أجراها النقيب محمد زين العابدين، معاون مباحث مركز شرطة المنصورة، دلت على أن المتهمين الأول «فتوح. ا»، والثانى «وليد. م» وشهرته “وليد ميمى”، يحوزان ويحرزان كمية من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكذا أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما، ونفاذاً انتقل على رأس قوة من الشرطة السريين إلى حيث تواجدا بأول سكة الشبكة على طريق قريتي جديدة الهالة بتلبانة بدائرة المركز، فأبصرهما واقفين يتبادلان أطراف الحديث والأول حاملاً على ظهره حقيبة ظهر رصاصى اللون.

وأضافت التحقيقات أنه بضبطهما وفض الحقيبة حوزة الأول عثر بداخلها على سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش عيار 12 بداخله طلقة خرطوش حية من ذات العيار، وكيس بلاستيك شفاف يحوى 300 لفافة ورقية بيضاء اللون على كل منها لاصق شفاف، وبكل منها كمية من مسحوق بيج اللون يحتوى على جوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الثاني عثر بجيب بنطاله الأمامي الأيمن على سلاح أبيض «مطواة»، وبجيب بنطاله الأمامى الأيسر على كيس بلاستيك أسود اللون يحوى 146 لفافة ورقية بيضاء اللون على كل منها لاصق شفاف، وبكل منها كمية من مسحوق بيج اللون يحتوى على جوهر الهيروين المخدر، هذا وقد كان قصد المتهمين من إحراز المخدر المضبوط مجرداً من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى الهيروين والسلاح على سجنهما المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، وأيدت حكم محكمة الجنايات.

محكمة جنايات المنصورة تاجرى الهيروين مخدرات سلاح ناري سلاح أبيض

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