فى ذكرى ميلاد وردة.. حكاية أغنية طلاقها التى أبكت الحاضرين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة وردة، التى تعد واحدة من أهم المطربات فى تاريخ الفن العربي والمصري.

ولدت فى فرنسا لأب جزائرى وأم لبنانية، وانطلقت فى الغناء منذ نعومة أظافرها، حيث كانت تقدم فى فرنسا العديد من أغنيات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.

وكان يشرف على تعليمها الغناء المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا، حتى أصبح لها فقرة خاصة بنادي والدها، وقدمت فيه العديد من أشهر أغنيات الزمن الجميل، وبعدها سافرت وردة إلى لبنان وبدأت تقديم أغانٍ منفردة تحمل اسمها لتنطلق غنائيا فى العديد من المدن هناك.

وفى عام 1960 جاءت وردة إلى مصر بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة والذى قدمها فى أولى بطولاتها السينمائية ألمظ وعبده الحمولى، وبعد نجاحها فى هذا العمل قدمت عددا من الأفلام ومنها “أميرة الحب” و"حكايتي مع الزمان" و"آه يا ليل آه يا زمن" و"ليه يا دنيا".

وبعد تألق وردة فى السينما المصرية، تزوجت من السوري جمال قصيري واعتزلت الفن بعد زواجها منه، إلى أن طلبها الرئيس الجزائرى للغناء فى عيد الاستقلال العاشر لبلدها الجزائر، وعندما لبت الدعوة انفصلت عن زوجها وجاءت إلى مصر لبدأ رحلة الشهرة مع بليغ حمدي الذى تزوجها ما يقرب من خمس سنوات، وقد قدمًا خلال تلك الفترة عددا من الأغاني الهامة.

بعد الانفصال مباشرة، قدم بليغ حمدي أغنية عبرت عن مشاعره تجاه الطلاق، وهي “الحب اللي كان”، والتي أبكت الحاضرين لحظة كتابتها.



