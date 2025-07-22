تعليق مثير من نجم الأهلي بعد الفوز على الملعب التونسي

كشف عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز في أولى اللقاءات الودية للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، برباعية مقابل هدف على فريق الملعب التونسي.

وقال عمر كمال ؛"الأهلي لعب بشكل جيد للغاية في المباراة، وأن جميع اللاعبين مستعدون بشكل قوي للموسم الجديد، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق".

وأكمل :"تلاحم المباريات في المواسم الماضية كان يشكل ضغطًا كبيرًا على لاعبي الأهلي، إلا أن وجود فترة زمنية كافية بين الموسم المنصرم والموسم المقبل وخوض الفريق خلال هذه الفترة معسكر إعداد يمنح اللاعبين أريحية كبيرة ويجعلهم مستعدون بشكل قوي للغاية قبل بداية الموسم الجديد".

واتم عمر كمال عبدالواحد :"العلاقة التي تجمع بين لاعبي الأهلي هي علاقة أخوة وصداقة، وأن جميع اللاعبين على قلب واحد".