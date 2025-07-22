قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران
احتجزتها حماتها بمسكن الزوجية.. صرخة ربة منزل أمام محكمة الأسرة
الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا
هل حلم الصباح يتحقق؟.. انتبه لـ7 حقائق لا يعرفها كثيرون
ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟
الكهرباء : افصل الراوتر بيستهلك 10كيلو وات شهريا
سنكرره إذا اقتضت الضرورة..ترامب عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية
العاصفة ويفا تضرب شمال فيتنام مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة
جامعة القاهرة تتقدم 50 مركزا فى تصنيف ويبومتريكس وتتصدر الجامعات المصرية
نموذج حقيقي في التضامن وقت المحن| مصر تحتضن السودانيين وترافقهم حتى العودة
ممنوع الجواز.. اعرف شروط ومصروفات التقديم لهذه المدرسة
ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة.. أستاذ فقه يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| خبير يكشف مفاجأة عن مراكز السيارات.. ووزير الشباب يتحدث عن أزمة الأهلي والزمالك

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
قسم التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

وزير الشباب: لا مانع من إقامة مباراة السوبر داخل مصر.. ونمتلك الإمكانيات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة لا تُدلل على مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من إقامة المباراة داخل مصر، لما تمتلكه من إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.

خبير: مراكز خدمة سيارات البنزين مازالت الأكثر انتشارا
أكد المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة النقل، أن معظم دول العالم بدأت تتجه نحو التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى استخدام السيارات الكهربائية أو الهجينة التي تعمل بنظام مزدوج يجمع بين البنزين والكهرباء.

قبل ما تشتري.. أيهما أفضل السيارة الكهربائية أم البنزين؟
أكد توني لطيف، خبير السيارات الكهربائية، أن السيارات الكهربائية أصبحت خيارًا مريحًا واقتصاديًا، حيث توفر على مالكيها الكثير من المصاريف اليومية مقارنة بالسيارات التقليدية، مشددًا على أن السيارة الكهربائية تتميز بمساحتها المناسبة وهدوئها أثناء القيادة.

الزراعة: توزيع الأسمدة من خلال منظومة كارت الفلاح التي تضمن شيكارة السماد للفلاح

أكد المهندس فخري منصور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المزارع في المحافظة يحظى بعناية خاصة، والمحافظ يتابع الشأن الزراعي أولا بأول من أجل تحقيق الأمن الغذائي".

راغب علامة: مصر بيتي الثاني.. ومصطفى كامل تفهم موقفي

أكد الفنان راغب علامة، أنه أجرى مكالمة ودية مع النقيب مصطفى كامل، وناقشا التفاصيل كاملة بشأن أزمة حفله في الساحل الشمالي،وسط أجواء من المحبة والتقدير.

وزير العمل: تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا مجرّم وممنوع قانونًا
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن ملف عمالة الأطفال من القضايا الشائكة والهامة التي لا تقع تحت مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل تتداخل فيها عدة جهات معنية.

وزير الشباب يكشف كواليس حلّ أزمة التحكيم في مباراة الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة لا تُدلل على مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من إقامة المباراة داخل مصر، لما تمتلكه من إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.

على الهواء.. رسالة خاصة من وزير الشباب لهاني أبو ريدة وحسام حسن

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك حاليًا عناصر احترافية ممتازة، داعيًا الجماهير المصرية إلى التوجه لدعم وتشجيع المنتخب الوطني.

وزير الشباب يفجر مفاجأة بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليس من اختصاصه كوزير، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية هي الجهة المسؤولة عن إدارة ملف الكرة في مصر.

وزير الشباب يتوعد: سنتصدى لأي تلاعب في عقود اللاعبين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دور الدولة هو خدمة الشعب ومعالجة الأخطاء، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الحالي يمنح الحق في وضع لائحة مالية مستقلة لكل نادٍ.

صدى البلد البرامج التليفزيونية وزير الشباب أشرف صبحي سيارات البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

أمين خطاب مطرب مهرجانات

بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات

ترشيحاتنا

تيك توك

تيك توك لا يزال يواجه شبح الحظر في الولايات المتحدة رغم حالة النسيان الجماعي

الهواتف الذكية

الشركات تتجه لصنع هواتف عصرية ببطاريات سعة 10000 أمبير بحلول 2026

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. وان بلس تكشف عن سلسلة منتجات جديدة وبقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتفها 15C

بالصور

بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا

تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

بين العفوية والجرأة.. شاهد| راغب علامة مع المعجبات بالحفلات يثير السوشيال ميديا

راغب علامة
راغب علامة
راغب علامة

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد