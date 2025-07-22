أخبار التوك شو| خبير يكشف مفاجأة عن مراكز السيارات.. ووزير الشباب يتحدث عن أزمة الأهلي والزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

وزير الشباب: لا مانع من إقامة مباراة السوبر داخل مصر.. ونمتلك الإمكانيات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة لا تُدلل على مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من إقامة المباراة داخل مصر، لما تمتلكه من إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.

خبير: مراكز خدمة سيارات البنزين مازالت الأكثر انتشارا

أكد المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة النقل، أن معظم دول العالم بدأت تتجه نحو التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى استخدام السيارات الكهربائية أو الهجينة التي تعمل بنظام مزدوج يجمع بين البنزين والكهرباء.

قبل ما تشتري.. أيهما أفضل السيارة الكهربائية أم البنزين؟

أكد توني لطيف، خبير السيارات الكهربائية، أن السيارات الكهربائية أصبحت خيارًا مريحًا واقتصاديًا، حيث توفر على مالكيها الكثير من المصاريف اليومية مقارنة بالسيارات التقليدية، مشددًا على أن السيارة الكهربائية تتميز بمساحتها المناسبة وهدوئها أثناء القيادة.

الزراعة: توزيع الأسمدة من خلال منظومة كارت الفلاح التي تضمن شيكارة السماد للفلاح

أكد المهندس فخري منصور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المزارع في المحافظة يحظى بعناية خاصة، والمحافظ يتابع الشأن الزراعي أولا بأول من أجل تحقيق الأمن الغذائي".

راغب علامة: مصر بيتي الثاني.. ومصطفى كامل تفهم موقفي

أكد الفنان راغب علامة، أنه أجرى مكالمة ودية مع النقيب مصطفى كامل، وناقشا التفاصيل كاملة بشأن أزمة حفله في الساحل الشمالي،وسط أجواء من المحبة والتقدير.

وزير العمل: تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا مجرّم وممنوع قانونًا

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن ملف عمالة الأطفال من القضايا الشائكة والهامة التي لا تقع تحت مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل تتداخل فيها عدة جهات معنية.

وزير الشباب يكشف كواليس حلّ أزمة التحكيم في مباراة الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة لا تُدلل على مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من إقامة المباراة داخل مصر، لما تمتلكه من إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.

على الهواء.. رسالة خاصة من وزير الشباب لهاني أبو ريدة وحسام حسن

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك حاليًا عناصر احترافية ممتازة، داعيًا الجماهير المصرية إلى التوجه لدعم وتشجيع المنتخب الوطني.

وزير الشباب يفجر مفاجأة بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليس من اختصاصه كوزير، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية هي الجهة المسؤولة عن إدارة ملف الكرة في مصر.

وزير الشباب يتوعد: سنتصدى لأي تلاعب في عقود اللاعبين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دور الدولة هو خدمة الشعب ومعالجة الأخطاء، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الحالي يمنح الحق في وضع لائحة مالية مستقلة لكل نادٍ.