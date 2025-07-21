خبير: مراكز خدمة سيارات البنزين مازالت الأكثر انتشارا

أكد المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة النقل، أن معظم دول العالم بدأت تتجه نحو التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى استخدام السيارات الكهربائية أو الهجينة التي تعمل بنظام مزدوج يجمع بين البنزين والكهرباء.

وأوضح «عسكر»، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، أن مراكز خدمة سيارات البنزين لا تزال هي الأكثر انتشارًا حتى الآن، حيث تتواجد في معظم أنحاء الجمهورية، مقارنة بعدد مراكز خدمة السيارات الكهربائية، والتي أصبحت منتشرة بعض الشيء في العديد من المناطق والمدن.

وأشار خبير السيارات، إلى أن مراكز فحص السيارات العاملة بالبنزين أيضًا ما زالت الأكثر عددًا، بالإضافة إلى توافر محطات الوقود التقليدية «البنزينات» بشكل كبير في كل المناطق، سواء الريفية أو الحضرية، وعلى مختلف الطرق، مقارنة بعدد نقاط الشحن للسيارات الكهربائية التي لم تتوسع بالشكل الكبير، إلا أن هناك خطة ليكون هناك 3000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.