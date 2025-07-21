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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تشتري.. أيهما أفضل السيارة الكهربائية أم البنزين؟

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية
هاني حسين

أكد توني لطيف، خبير السيارات الكهربائية، أن السيارات الكهربائية أصبحت خيارًا مريحًا واقتصاديًا، حيث توفر على مالكيها الكثير من المصاريف اليومية مقارنة بالسيارات التقليدية، مشددًا على أن السيارة الكهربائية تتميز بمساحتها المناسبة وهدوئها أثناء القيادة.

وأوضح «لطيف»، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، أنه من الضروري عند شراء سيارة كهربائية، التأكد من أن سعة البطارية لا تقل عن مدى 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة، لضمان الاستخدام العملي والتقليل من الحاجة إلى الشحن المتكرر، خاصة في المسافات الطويلة.

وأشار إلى أنه بدأ استخدام السيارات الكهربائية في مصر منذ نحو 8 سنوات، أي قبل التوسع الكبير في إنشاء محطات الشحن، حيث كانت مصر تمتلك فقط 4 محطات شحن آنذاك، جميعها تابعة لشركة واحدة، إلا أنه ومنذ عام 2020 وحتى الآن، شهدت البنية التحتية للسيارات الكهربائية تطورًا كبيرًا، حيث أصبحت هناك 5 شركات رئيسية تقدم خدمات الشحن، إلى جانب وجود أكثر من 1600 نقطة شحن منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد على أن تكنولوجيا السيارات الكهربائية شهدت طفرة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت المسافة التي يمكن قطعها بالشحنة الواحدة بشكل ملحوظ، متابعًا: «لا يوجد شخص يقود سيارة سواء كانت كهربائية أو تعمل بالوقود لمسافة تتجاوز 300 كيلومتر دون أن يأخذ استراحة، وخلال هذه الاستراحة يمكن ببساطة شحن السيارة».

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