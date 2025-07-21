أخبار السيارات | قصة تطور علامة جيلي الصينية .. سيارة فولكس فاجن الكهربائية تفقد مدى البطارية

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

مرت شركات السيارات في بدايتها بالعديد من التجارب والإخفاقات مما أدي في النهاية إلي نجاحهم ومن هنا بدأت قصة جيلي الصينية التي تعتبر الآن من أشهر السيارات في سوق السيارات العالمي .

تتعرض شركة فولفو السويدية لضغوط متزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع دعوى قضائية جماعية ضدها تتعلق بمشكلات السلامة في سيارتها الكهربائية بالكامل XC40 Recharge.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

على الرغم من أن قلق المستهلكين بشأن تدهور بطاريات السيارات الكهربائية ما زال يمثل عقبة أمام تبنيها، إلا أن دراسة حديثة طويلة الأمد تكشف أن هذه المخاوف قد تكون مبالغًا فيها.

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، التي تلبي رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.