تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة مواني البحرالأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و491 شاحنة و197 سيارة .. فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1174 راكبا .

وأضافت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 8000 طن بضائع، و142 شاحنة و153 سيارة .. فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع، و349 شاحنة و 44 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا غادرته اليوم 3 سفن وهي Belagos Express, و Alcudia Express وNazemic .. فيما شهد ميناء نويبع تداول 3063 طن بضائع و 214 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة واور.

