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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن “البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة وذلك بداية من الأمس وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي”.

وشددت على أن  درجات الحرارة ترتفع بشكل مستمر، متابعة: “سيكون هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيساعد على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس، اليوم تسجل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة”.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبرى تتجاوز الـ 85%، ولذلك سنشعر بأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

ونوهت إلى أن نسب الرطوبة مستمرة وتصل إلى ذروتها خلال فترات المساء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية سترتفع وتصل إلى 45 درجة.

الرطوبة درجات الحرارة الأرصاد الجوية طقس اليوم

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