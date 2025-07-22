الخدمات الإدارية: 30 مليون عامل يفوضون الرئيس السيسي فى القضاء على الإرهاب

أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن حريات الشعوب سخر لها رجال يضحون بأرواحهم فداء لأوطانهم، مشيدا ببطولات وتضحيات رجال الجيش والشرطة في سبيل الوطن.

جاء ذلك في برقية بعث بها نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 يوليو.

وجاء نص البرقية كالتالي:

فخامة الرئيس السيسي بمشاعر يملؤها الفخر والرفعة وبالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن 30 مليون عامل أتقدم إليكم بمزيج من التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو التي حرر فيها الجيش المصري العظيم الوطن من الاستعمار وأنصفت العمال والفلاحين ونشرت العدل والمساواة بين كافة طوائف الشعب.

وقد تزامن ذكراها وبطولة جديدة يسجلها بأحرف من نور ذراع الأمن الداخلي من رجال الشرطة البواسل الذين وجهوا ضربة قاصمة لخلية إرهابية حاولت العبث بمقدرات الوطن.

وتعهد عمال مصر في البرقية ببذل المزيد من العمل والإنتاج وتطويع كافة أدوات التثقيف لزيادة وعي جموع الطبقة البشرية العاملة بخطورة التحديات التي تّحاك للوطن داخليا وخارجيا.

وشدد نائب عمال رئيس اتحاد مصر في البرقية على أن جموع الشعب المصري وفي القلب منه أبناء الطبقة العاملة وأسرهم يقفون فى خندق واحد خلف قيادتهم الحكيمة رافضين رصاص الإرهاب الذي اغتال المهندس مصطفى عفيفي.

وثمن المهيري في البرقية توجيهات الرئيس بضم ضحية الإرهاب الأعمى إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

واختتم نائب رئيس اتحاد عمال مصر البرقية بتجديد التفويض للرئيس السيسي بالحفاظ على الأمن القومي المصري والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بسيادة الأراضي المصرية أو إرهاب شعبها.