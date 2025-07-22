الزمالك يستأنف تدريباته اليوم في معسكره بالعاصمة الإدارية بعد الراحة ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استئناف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في معسكره بالعاصمة الإدارية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يستأنف تدريباته اليوم في معسكره بالعاصمة الإدارية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس".

في سياق متصل كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر بالزمالك أن كل الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الجفالي أثبتت سلامته الطبية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المصدر بالزمالك: "كل الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الجفالي أثبتت سلامته بشكل كامل قبل بداية الموسم".

كما كشف النجم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن اقتراب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع اللاعب الشاب أحمد الجفالي، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب حسن عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": “تقارير تفيد أن الاتحاد السكندري يقترب من استعارة أحمد الجفالي لمدة موسم من الزمالك.”

كان مسؤولو نادي الزمالك حصلوا على توقيع محمد إسماعيل مدافع فريق زد، على عقود انتقال للفريق الأبيض لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد موافقة مسؤولي نادي زد على انتقال اللاعب للزمالك في الموسم المقبل، وتشهد الفترة الحالية الاتفاق على كافة التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة.