قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهندسة 88.5% و83.41% الحاسبات والمعلومات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة
فتح باب التقديم في مدارس STEM و المتفوقين بعين شمس .. الرابط والشروط
الهيئة الوطنية للإعلام تعلن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو
بعد قبلة الساحل.. راغب علامة يصدر بيانًا رسميًا بعد منعه من الغناء في مصر
أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات
إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد
ملك بلجيكا عن أزمة غزة: عار على الإنسانية.. والسلطات تستجوب إسرائيليين
استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. تدخل فوري من التضامن وحياة كريمة في قرية السنابسة
المأساة الغامضة.. وفاة الطفلة السادسة في فاجعة المنيا داخل مستشفى أسيوط
بينهم 7 من طالبي المساعدات.. استشهاد 31 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لأصحاب المنشآت الصناعية.. حوافز ممنوحة قانونا لدعم وتشجيع المنتج المحلي| شروط الحصول عليها

حوافز
حوافز
أميرة خلف

نتيجة لما يمثله المنتج الوطني من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، كونه عصب الاقتصاد القومي، تبرز أهمية تكاتف الدولة مع المنشآت الصناعية، في توفير بيئة مشجعة للإنتاج، تضمن جودة عالية وسعراً منافساً، بما يضع المنتج الوطني على خريطة الأسواق الإقليمية والدولية.

في هذا الصدد، منح قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، العديد من الحوافز والتسهيلات الضريبية لدعم وتشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

في هذا الصدد، نص القانون على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناءً على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم.

ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.

ولوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة، وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.

ويجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.

وتقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.

وعلى الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين. 
 

المنشآت الصناعية حوافز قانون تنظيم الصناعة مجلس النواب تسهيلات رسوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الخدمات الإدارية: 30 مليون عامل يفوضون الرئيس السيسي فى القضاء على الإرهاب

جانب من العيادات الغير مرخصة

الصحة تحذر من التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة

بالصور

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة

الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد