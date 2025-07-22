الأهلي يغلق ملف مصطفى محمد رسميًا.. وتألق شريف وجراديشار| فيديو

حسم النادي الأهلي قراره بشأن صفقة المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، حيث قررت إدارة القلعة الحمراء غلق الملف بشكل نهائي، بحسب ما أكده الناقد الرياضي وائل سامي.

وأوضح سامي، خلال ظهوره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن تألق الثنائي محمد شريف والمهاجم جراديشار لعب دورًا كبيرًا في التراجع عن الصفقة، إلى جانب المطالب المالية المرتفعة التي وضعها نادي نانت.

بديل هجومي لا يزال مطروحًا على الطاولة

ورغم التراجع عن ضم مصطفى محمد، أشار سامي إلى أن الأهلي لم يُغلق الباب أمام تدعيم الخط الهجومي، خاصة مع اقتراب المهاجم وسام أبو علي من الرحيل، مؤكدًا أن الإدارة تواصل دراسة ملفات لمهاجمين جدد قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.