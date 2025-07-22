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إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد

إيران
إيران
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ، في نبأ عاجل عن "إعلام إيراني"، أن رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد.

ويعقد المفاوضون في ثلاث دول مقربة هي:  إيران وروسيا والصين اجتماعًا ثلاثيًا في طهران، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الملف النووي الإيراني بعد الضربات الأمريكية وقبلها من الاحتلال على إيران.

يأتي ذلك على خلفية تقارير حول إمكانية استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى اجتماع إيران المرتقب مع دول (دول الترويكا) "الثلاثي الأوروبي" في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي: "مشاورات ثلاثية مع روسيا والصين ستُعقد في العاصمة الإيرانية، لمناقشة الملف النووي، واحتمال إعادة فرض العقوبات".

تجري المحادثات وسط تقارير عن استئناف محتمل للحوار بين طهران وواشنطن، فضلا عن اجتماع قادم بين إيران والدول الأوروبية في اسطنبول.

ويُعقد الاجتماع لمناقشة القضية النووية الإيرانية بعد اندلاع النزاع بين إيران وإسرائيل في يونيو لمدة 12 يومًا.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاجتماع القادم، لكنها لم تكشف عن معلومات حول من سيمثل الأطراف بالضبط في المحادثات. ومن المعروف أن الاجتماع لن يعقد على المستوى الوزاري.

وقد أدت العمليات العسكرية إلى توقف المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة عليه.


في ذلك الوقت، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمان، وكان من المقرر عقد الجولة السادسة في 15 يونيو، لكنها لم تُعقد بسبب اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية.

إيران القاهرة الإخبارية إعلام إيراني

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