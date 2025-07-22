الهيئة الوطنية للإعلام تعلن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو (معهد الإذاعة والتليفزيون) برئاسة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة.

يعمل مجلس الأمناء بشكل تطوعي ، ولا يتقاضي أعضاؤه أية مكافآت مالية ، ويضع المجلس الرؤي الاستراتيجية والسياسات العامة والإطار الفكري لعمل الأكاديمية.



تعد أكاديمية ماسبيرو واحدة من أعرق مؤسسات التدريب الإعلامي في العالم العربي وأفريقيا ، إذ تأسس معهد التدريب الإذاعي قبل أكثر من 70 عاما ، ويضم أول تشكيل لمجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو السادة :

1. السفير محمد عبد المنعم الشاذلي .. كاتب ودبلوماسي.

2. د. محمد صالح هاشم.. رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

3. ⁠دكتور خالد حنفي - باحث وكاتب مجلة السياسة الدولية مؤسسة الأهرام

4. ⁠د. هبة شاهين.. عميدة كلية الإعلام جامعة عين شمس..

5. د. ياسر عبد العزيز.. كاتب بالمصري اليوم.

6. دكتورة هويدا مصطفي العميدة السابقة كلية الإعلام جامعة القاهرة .

7. هالة الحديدي.. النائبة السابقة لرئيس الإذاعة..

8. ⁠د. محمد شومان.. الأستاذ بكليات الإعلام .

9 . عمرو خفاجي .. كاتب وإعلامي

10 . د. شيرين عبد اللطيف .. عميدة كلية التربية الموسيقية .. جامعة حلوان

11 . د . سوزان القلينى .. أستاذ الإعلام المتفرغ جامعة عين شمس

12 . د. عادل صالح .. عميد كلية الإعلام - الجامعة البريطانية

13 . دكتورة داليا بركات - أكاديمية ومستشارة اقتصادية - كلية التجارة بنات

14- دكتور أحمد مهنى .. ناشر وكاتب .

وكانت أكاديمية ماسبيرو (معهد الإذاعة والتلفزيون) قد شهدت حفل تخريج الدفعة الأولي لإعلاميين من دولة إريتريا الأسبوع الماضي ، كما شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وذلك بحضور الأمين العام الأستاذ مجدي لاشين ومدير الأكاديمية الدكتور حازم أبو السعود والكاتب الصحفي ياسر الزيات.