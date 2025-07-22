القبض بكرة.. احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة حسب درجتك

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، والتي تم الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة المالية، وذلك في إطار تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية الجديدة التي تستهدف تحسين دخول الموظفين وتخفيف آثار التضخم على الحياة اليومية.

مرتب

ويأتي شهر يوليو الجاري ليحمل أخبارا سارة للموظفين، حيث يشهد بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور وزيادات مرتقبة تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريا، حسب الدرجة الوظيفية، وفقا لما تقرر بموازنة العام المالي الجديد 2025 / 2026.

تطبيق الحد الأدنى للأجور من يوليو 2025

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة بدأت اعتبارا من يوليو 2025 في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ورفع كفاءة منظومة الأجور.

وأشار كجوك إلى أن الزيادة الجديدة لا تقتصر فقط على تعديل الحد الأدنى، بل تشمل مجموعة من المكونات المالية المتدرجة التي تحقق عدالة توزيع الدخل بين مختلف الفئات الوظيفية.

تفاصيل زيادة المرتبات في يوليو 2025

تتضمن حزمة زيادات المرتبات التي بدأت الحكومة في تطبيقها رسميا اعتبارا من هذا الشهر ما يلي:

زيادة مالية ثابتة بقيمة 1100 جنيه شهريا للدرجات الوظيفية الدنيا.

علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها.

حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين الحكوميين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع قدرة المواطنين الشرائية، وتحقيق استقرار مالي نسبي للموظف في مواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

جاءت الزيادات المقررة لتنعكس مباشرة على المرتبات الشهرية حسب الدرجات المختلفة، وذلك على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (جنيه) بعد الزيادة (جنيه)

الدرجة الممتازة 12,200 13,800

الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800

مدير عام أو ما يعادلها 8,700 10,300

الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 9,800

الدرجة الثانية 7,200 8,500

الدرجة الثالثة (التخصصية) 6,700 8,000

الدرجة الرابعة 6,200 7,300

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100

وتعكس هذه التعديلات التزام الدولة بتصحيح هيكل الرواتب ومواكبة تطورات الأوضاع الاقتصادية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

أكدت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات يوليو 2025 سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد 22 يوليو 2025، ويستمر حتى الجمعة 26 يوليو 2025، وفقا للجدول الزمني المعتمد لكل جهة إدارية على حدة.

ولم يتم الإعلان عن تقديم موعد الصرف هذا الشهر، على أن تلتزم الجهات الحكومية بتحديد يوم الصرف وفقا لنظامها الداخلي المعتمد.