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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بدل الغرامة.. كيفيه استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي
محمد غالي

يبحث آلاف المواطنين يوميا عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي وسعر الخدمة المستعجلة في نفس اليوم 2025، خاصة ممن يحتاجون البطاقة لاستخدامها في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، أو لتفادي الغرامات المقررة عند التأخير في التجديد أو التحديث.

بطاقة الرقم القومي


شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

أوضحت وزارة الداخلية عددا من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو عند التجديد، وتشمل:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب الآلي.
ألا يقل عمره عن 16 عاما.
تقديم مستندات إثبات الشخصية، مثل محل الإقامة، الوظيفة، الحالة الاجتماعية.
قد يشترط حضور أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة في بعض الحالات الخاصة.

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي حسب الفئة

تتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين عدة اختيارات عند استخراج البطاقة، تختلف حسب مدة الاستلام وسعر الخدمة:
الفئة العادية: 50 جنيها – الاستلام خلال 15 يوما.
الفئة العاجلة: 125 جنيها – الاستلام خلال 3 أيام.
الفئة الخاصة: 175 جنيها – الاستلام خلال 24 ساعة.
فئة VIP إكسبريس: 515 جنيها – تسليم البطاقة خلال 30 دقيقة.
الفئة الفورية من السيارة النموذجية: 800 جنيه – استلام البطاقة فورا من موقع السيارة.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

في إطار تيسير الخدمات للفئات غير القادرة، وفرت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الاتصال بالخطوط الساخنة وحجز مأمورية خاصة.
السعر: 615 جنيها.
الخدمة تشمل: إرسال سيارة مجهزة إلى عنوان المواطن، وإنهاء جميع الإجراءات داخل المنزل.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

تعددت منافذ استخراج بطاقة الرقم القومي لتلائم كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، وتشمل:
مكاتب السجل المدني التقليدية.
ماكينات السجل المدني الذكية المتوفرة في بعض المولات الكبرى.
مراكز “أحوال إكسبريس”.
السيارات النموذجية والمتنقلة التابعة لوزارة الداخلية.
البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
الخدمات الصوتية والكول سنتر عبر الخطوط الساخنة (15340 – 16582 – 15341).

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

عند التقديم لاستخراج البطاقة، يجب إرفاق المستندات التالية:
استمارة بطاقة الرقم القومي (عادية – مستعجلة – مميزة).
مستندات إثبات الشخصية.
إثبات محل السكن (مثل إيصال مرافق أو عقد إيجار).
مستندات توضح الوظيفة والحالة الاجتماعية.
مستند رسمي في حالة تعديل البيانات (مثل عقد زواج أو شهادة تغيير محل إقامة).


غرامات التأخير عن تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية غرامات مالية على التأخر في إصدار أو تجديد البطاقة، وجاءت على النحو التالي:
100 جنيه: تأخير استخراج البطاقة بعد بلوغ 16 سنة.
50 جنيه: تأخير استخراج بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
50 جنيه: عدم تحديث البطاقة بعد تغير البيانات.
100 جنيه: عدم تحديث المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية خلال 3 أشهر من التغيير.
100 جنيه: استخدام بطاقة منتهية في الجهات الرسمية.

جدول أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة 2025

نوع الخدمة    مدة الاستلام    السعر
فوري من السيارة النموذجية    فورا    800 جنيه
VIP إكسبريس    خلال 30 دقيقة    515 جنيه
فئة خاصة    خلال 24 ساعة    175 جنيه
فئة عاجلة    خلال 3 أيام    125 جنيه
فئة عادية    خلال 15 يوما    50 جنيه
استخراج من المنزل    حسب الموعد المحدد    615 جنيه

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