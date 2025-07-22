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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجبلي: فرص واعدة لشراكات أفريقية بقيادة القاهرة وأبوجا

شريف الجبلي
شريف الجبلي
ولاء عبد الكريم

 ترأ الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية وفد رجال الأعمال المصري المشارك ، في فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري، الذي عُقد في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور رسمي رفيع المستوى ضم كلًا من وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، والدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال وكبرى الشركات من الجانبين، وممثلي الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية.

وأكد الدكتور شريف الجبلي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ونيجيريا منذ عام 1961، مشيرًا إلى أن البلدين من بين أقوى الاقتصاديات في القارة الأفريقية، إلى جانب جنوب أفريقيا، وهو ما يُحتّم ضرورة ترجمة هذا التعاون السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية فاعلة.

وقال الجبلي، إن اتحاد الصناعات المصرية  يضم أكثر من 120 ألف منشأة صناعية،مؤكدًا أن الوفد المصري المشارك يضم نخبة من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى العاملة في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والدواء، والسياحة العلاجية.


واستعرض الجبلي أبرز مقومات الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر نجحت في تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاع البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، من بينها بناء أكثر من 20 مدينة جديدة، وشبكة طرق تمتد على مساحة تزيد عن 8000 كيلومتر.

وأوضح أن مصر تُعد من أكبر الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية مثل البطاطس والفراولة، رغم محدودية الأراضي، مشيرًا إلى أن الكفاءة الإنتاجية تعد من نقاط التميز الرئيسية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك أكبر شركة في أفريقيا في الاستثمار الزراعي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتضم واحدة من أكبر شركات الطاقة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية، الذي يضم أكثر من 400 شركة مصرية حاصلة على اعتماد دولي.

وبالنسبة للسياحة العلاجية، أوضح الجبلي أن مصر تملك إمكانيات طبية وسياحية متقدمة تجعلها وجهة واعدة لهذا النوع من الخدمات، رغم أنه لا يزال قطاعًا غير مستغل بالشكل الكافي على الصعيد القاري.


ودعا الجبلي،  إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مشيرًا إلى أن مصر ونيجيريا قد وقعتا بالفعل على الاتفاق، لكن التنفيذ الفعلي ما يزال محدودًا.

وشدد على أهمية إحياء دور اللجان التجارية المشتركة، وتفعيل آليات التعاون اليومي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مثل   مجلس الأعمال المصري النيجيري.

وأعرب الجبلي عن تطلعه لأن يكون المنتدى منصة حقيقية لإطلاق شراكات استراتيجية واستثمارات مشتركة بين مصر ونيجيريا، مؤكدًا على دعم الحكومة المصرية الكامل لهذا التوجه، واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين النيجيريين.

شريف الجبلي الصناعات المصرية أبوجا

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