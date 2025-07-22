​لجنة فنية من النقل البحري تتابع سير العمل في مواني جنوب سيناء | صور

واصلت لجنة فنية متخصصة من قطاع النقل البحري أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية داخل موانئ جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي.

استكملت اللجنة جولتها بتفقد ميناء نويبع البحري، لمراجعة مدى الالتزام بمعايير السلامة والتشغيل، ضمن خطط التفتيش الدورية على الموانئ التابعة لـالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

​تفاصيل الجولة والمراجعة الميدانية

​رافق اللجنة خلال جولتها اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس الهيئة للتشغيل. وشملت الجولة المرور على عدة مرافق حيوية بالميناء، منها:

​صالات الركاب و​الأرصفة و​المباني الإدارية و​منظومة الإطفاء و​معدات الطوارئ



وتم مراجعة جاهزية الميناء للتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية المحتملة، لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة.



​مناورة حريق شاملة



​شهدت الجولة تنفيذ مناورة شاملة لمكافحة حريق على إحدى العبارات الراسية على الرصيف. تضمنت المناورة كيفية التعامل الفعال مع الحريق باستخدام قاطرات بحرية مزودة بأنظمة إطفاء متطورة. تم التنسيق الكامل بين أطقم العبارة وفريق الطوارئ بالميناء لضمان نجاح المناورة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للأزمات والطوارئ.



وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق كافة معايير السلامة والأمان. وأشار إلى سعي الهيئة الدائم لرفع كفاءة التشغيل والاستجابة للطوارئ في جميع الموانئ التابعة لها، بما يتماشى مع الضوابط التي تتابعها لجان المتخصصة من قطاع النقل البحري. ​وأضاف عبد الرحيم أن الهيئة تلتزم بكامل توصيات الجهات الرقابية، وتعمل على استيفاء متطلبات التشغيل الآمن والفعال، في إطار خطتها الطموحة لتطوير الموانئ ودعم الاستراتيجيات الوطنية في مجال النقل البحري.