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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطوير أسطول الخدمة المميزة بمطار القاهرة.. صور

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي تنفيذ خططها التطويرية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني نحو تحسين تجربة السفر والارتقاء بجودة الخدمات داخل المطارات المصرية، وضمن رؤية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتعزيز كفاءة التشغيل والتميز في تقديم خدمات استثنائية للمسافرين.

وفي هذا السياق، وضمن خطة مطار القاهرة الدولي لتوسيع نطاق الخدمات المتميزة المقدمة للركاب، أعلنت الشركة عن تحديث وتطوير أسطول سيارات "الخدمة المميزة"، استجابةً للإقبال المتزايد من المسافرين على هذه الخدمة. 

ويهدف هذا التحديث إلى تقديم تجربة تنقّل فريدة تجسد أعلى معايير الراحة والخصوصية والرفاهية داخل المطار.

وقد تضمنت التحديثات الأخيرة إضافة 11 سيارة فاخرة جديدة، ليصل إجمالي عدد السيارات إلى 36، بما يتيح استيعاب عدد أكبر من مستخدمي الخدمة، وتقديم تجربة سلسة وراقية تواكب المطارات العالمية.

ولضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، تم إنشاء مبنى متكامل بالمهبط يضم جراجًا خاصًا للسيارات، واستراحة مجهزة لسائقي الخدمة، ومركز صيانة مزودًا بأحدث أنظمة إطفاء الحريق وشبكة صرف لتصريف الأمطار.

كما تم إنشاء مظلة حديثة تسع حتى 52 سيارة، تشمل نقاط وقوف منظمة ومغسلة سيارات، بما يضمن جاهزية المركبات على مدار الساعة بأعلى مستويات النظافة والكفاءة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن التطوير الحقيقي لا يقتصر على تحسين الخدمات، بل يشمل إعادة تعريف معايير التشغيل الذكي داخل المطارات، بما يوازن بين الرفاهية والكفاءة ويهيئ البنية التحتية لمستقبل أكثر استدامة.

وصرح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن "الخدمة المميزة" لم تعد مجرد خدمة تُقدَّم داخل المطار فحسب، بل أصبحت نموذجًا متكاملاً للرفاهية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن تجربة فاخرة بمعايير عالمية، وأن تحديث أسطول الخدمة المميزة كان أمرًا حتميًا لتكون التجربة متكاملة الرفاهية.

يُذكر أن الخدمة المميزة تُقدَّم مقابل رسوم محددة، ضمن باقات متعددة، وتمثل خيارًا مثاليًا للراغبين في تجربة سفر استثنائية.

مطار القاهرة وزارة الطيران شركة ميناء القاهرة الجوي

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