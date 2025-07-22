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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو يجهز الأهلي بمباراتين وديتين في القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على خوض الفريق الأحمر مباراتين وديتين في القاهرة بعد العودة من معسكر تونس، والمقرر أن تنتهي السبت المقبل.

ويؤمن ريبيرو بأهمية خوض عدد كبير من المباريات الودية، من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، واستعادة مستواهم الكامل استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي ودياته في معسكر تونس بمواجهة فريق البنزرتي التونسي في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، بمدينة طبرقة، وهي المباراة الثانية خلال المعسكر والأخيرة قبل العودة إلى القاهرة.

وكان الأهلي قد افتتح ودياته في المعسكر الخارجي بالفوز الكبير على فريق الملعب التونسي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين، في إطار تحضيرات الأحمر للموسم الكروي المقبل.

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