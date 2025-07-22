عامل خردة ينهي حياة زوجته في المنوفية ويسلم أطفاله لوالدته ويهرب

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر داود بمركز السادات في محافظة المنوفية عقب مقتل زوجة علي يد زوجها عامل الخردة وفر هاربا.

وأكد الأهالي، أن الزوجة في بداية العشرينات من عمرها متزوجة من سنوات قليلة وكان هناك خلاف مع زوجها.

وتابع الأهالي أن الزوجة كانت “ غضبانة” لدى أسرتها وعادت منذ أيام ولديهم طفلان ولد وبنت ولكن نشبت الخلافات بينهم وتعدي الزوج علي زوجته حتي الموت.

وأكد الأهالي، أن المتهم سلم أولاده الي والدته قائلا لها “ أنا قتلت مراتي خليهم معاكي”، وفر هاربا.

فيما وصل أسرة المجني عليها إلى مستشفي شبين الكوم التعليمي حيث يرقد جثمان الزوجة لمناظرة الطب الشرعي، وسط حالة من الانهيار والصدمة لما حدث حيث أكدوا أنهم لا يعلمون سبب قتله لزوجته.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة المجني عليها متسائلين “ يقتلها ليه كان طلقها وسابها تربي عيالها”.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع زوجة علي يد زوجها بقرية كفر داود.

وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط المتهم الهارب وتقديمه للمحاكمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.