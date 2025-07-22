صفقة هجومية جديدة لـ ليفربول.. الاقتراب من الإعلان الرسمي عن صفقة إيكيتيكي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن تطور مفاجئ في مسار انتقال المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، أن إيكيتيكي وصل إلى ميرسيسايد اليوم، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية يوم الثلاثاء، قبل توقيع عقده الرسمي مع الريدز، والذي يمتد لـ6 سنوات.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب اختار ليفربول فقط، رغم محاولة ناديه السابق انتظار عروض أخرى خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس رغبة إيكيتيكي القوية في ارتداء القميص الأحمر.

كانت تقارير بريطانية قد أكدت أن المهاجم الفرنسي سيحصل على راتب أسبوعي يبلغ 215 ألف جنيه إسترليني، فيما من المتوقع أن تتراوح قيمة الصفقة بين 75 و80 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن ليفربول كان يسعى في وقت سابق لضم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد، مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، لكن المفاوضات تعثرت بسبب تمسك إدارة نيوكاسل باللاعب، واعتباره المهاجم الأول في خطط المدرب.