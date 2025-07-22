أمين البحوث الإسلامية يشارك في تكريم الفائزين بمسابقة (مواهب وقدرات)

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم، في الاحتفاليَّة الكبرى التي أقامها الأزهر الشريف لتكريم الفائزين في الموسم الرابع مِنَ المسابقة العالميَّة (مواهب وقدرات) تحت شعار: (ابتكار وريادة)، التي نظَّمها مركز تطوير تعليم الطلَّاب الوافدين والأجانب في مركز الأزهر للمؤتمرات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف عام مِن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، ولفيف من قيادات الأزهر، وسفراء الدول المشاركة، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، وجمع مِنَ الطلَّاب الوافدين.

كما شارك الدكتور الجندي في افتتاح المعرِض الفنِّي الرابع للمسابقة، الذي عُرضت خلاله أعمال فنيَّة متميِّزة لطلَّابٍ وافدين من مختلِف الجنسيَّات في مجالات: (الرسم، والخط، والزخرفة)، وسط إشادة كبيرة مِنَ الحضور بما تضمَّنه المعرِض من إبداعٍ وتنوُّعٍ في المواهب والثقافات.

وأكَّد فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ هذه المسابقة تعكس اهتمام الأزهر الشريف برعاية الطلَّاب الوافدين وتنمية قدراتهم الإبداعيَّة والفِكريَّة في مختلِف المجالات، بما يُسهِم في إعداد جيل واعٍ ومبدع، قادرٍ على خدمة مجتمعاته، ونَشْر القِيَم في ربوع العالَم، وذلك في إطار رسالة الأزهر الوسطيَّة العالميَّة.

وأشاد فضيلته بما قدَّمه الطلَّاب المشاركون في هذا الموسم مِن مواهبَ متنوِّعةٍ ومستوًى متميِّزٍ، يُجسِّد ثمرة الجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف ومراكزه المتخصِّصة في صَقْل مهارات الطلَّاب الوافدين، مؤكِّدًا أنَّ هذه الفعاليَّات تمثِّل نموذجًا حيًّا لرسالة الأزهر في الجمع بين العِلم والإبداع ورعاية الموهوبين من مختلِف الجنسيَّات والثقافات.