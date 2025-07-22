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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يكشف تفاصيل وموعد أغنية "اتحسدنا" من ألبوم "بيستهبل"

أحمد سعد
أحمد سعد
تقى الجيزاوي

كشف النجم أحمد سعد عن تفاصيل أغنيته الجديدة "اتحسدنا" ضمن أغنيات الوش الثاني من البوم "بيستهبل" المقرر إطلاقه غدا الأربعاء 23 يوليو على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.


ونشر أحمد سعد بوستر الأغنية الجديدة وكتب، "اتحسدنا.. بكرة الساعة ٧ على كل المنصات من ألبوم "بيستهبل" الوش التاني.. كلمات فلبينو  وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت ومكس هاني محروس  وماستر مازن مراد".

ومن المقرر أن يضم الوش الثاني أغنيات "إتك إتك وشفتشي وبلونة واتحسدنا" وأغنية" "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفروتو.

وحقق الوش الأول من الالبوم نجاحا كبيرا حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع متواصل محققا مشاهدات عالية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية حبيبي ياه ياه

وكان كشف النجم أحمد سعد عن بوسترات أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" ضمن أغنيات "الوش الثاني" من ألبوم "بيستهبل" قبل إطلاقها يوم الأربعاء القادم بمشاركة مروان موسى وعفروتو.

أحمد سعد يقدم ألحان "حبيبي ياه ياه" بمشاركة مروان موسى وعفروتو وأحمد طارق يحيى، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى.

أحمد سعد ألبوم أحمد سعد البوم بيستهبل

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