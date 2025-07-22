لاعب الأهلي السابق : طارق العشري لم يمنحني فرصة.. ورحلت في أصعب لحظة

كشف فوزي الحناوي، لاعب نادي الحرس الحدودي الحالي ولاعب الأهلي والاتحاد السكندري السابق، عن كواليس فترة تواجده في صفوف زعيم الثغر، مؤكدًا أنها كانت التجربة الأبرز في مشواره الكروي رغم عدم حصوله على فرصة حقيقية في آخر مواسمه مع الفريق.

وقال الحناوي، خلال استضافته ببرنامج "نجوم دوري نايل" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم":

"قضيت 6 سنوات داخل نادي الاتحاد السكندري، واكتسبت خلالها خبرات كبيرة، ورحلت وأنا راضٍ عن كل ما قدمته، لكنني لم أحصل على فرصتي الكاملة، خصوصًا في الموسم الأخير تحت قيادة الكابتن طارق العشري."

وأضاف:"لعبت في أكثر من مركز: ظهير أيمن وأيسر، جناح أيمن وأيسر، وصانع ألعاب، ونفذت تعليمات المدربين بالكامل، ومع ذلك لم أكن ضمن حسابات الجهاز الفني، ولم أتدرب مع الفريق بشكل طبيعي."

وأكد الحناوي أنه جلس مع طارق العشري أكثر من مرة لمعرفة أسباب الاستبعاد، دون رد واضح، مشيرًا إلى أن ذلك الموسم كان الأصعب في مسيرته، وقال:

"لم أُظلم، لكنني لم أجد الإنصاف، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة جديدة."

وعن علاقته برئيس النادي السابق، قال:

"بعشق الحاج محمد مصيلحي، ورحيله خسارة كبيرة للاتحاد، لكنه لم يتدخل في أزمتي مع الجهاز الفني، ولم أطلب منه أي وساطة."

واختتم الحناوي تصريحاته مؤكدًا أن حالته النفسية كانت متدهورة في تلك الفترة، وأنه كتب منشورًا مؤخرًا عبر صفحته الشخصية متأثرًا بوفاة زميله أحمد رفعت، مضيفًا:

"المنشور ده ريحني وشال عني كتير.. وكل حاجة اتغيرت بعده."